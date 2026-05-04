La cotización del peso colombiano cerró a USD 3711.87 este lunes, 4 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 1.03%. En la última semana, la cotización del peso colombiano avanzó 2.82%, pero en el último año acumula una variación de -7.61%, lo que sugiere un repunte reciente en un contexto de debilidad anual. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 7.12%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.90%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva tras dos días consecutivos de aumento. Este comportamiento sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de un ambiente económico favorable. Sin embargo, es importante monitorear los próximos días para confirmar si esta tendencia se mantendrá o si experimentará cambios. Un seguimiento continuo permitirá analizar mejor los factores que influyen en esta apreciación de la moneda. La tendencia positiva podría estar relacionada con la mejora en las condiciones económicas y la estabilidad política del país. Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.