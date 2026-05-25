La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los teléfonos celulares y computadoras deben cumplir al momento de volar para evitar inconvenientes durante los traslados.

Todos estos dispositivos electrónicos deben encontrarse en condiciones de ser revisados en caso de que las autoridades lo determinen, siendo este un paso factible dentro de los controles de seguridad permitidos.

Oficial: Estados Unidos prohibirá subir al avión a todas las personas que viajen con estos celulares y computadoras

Cómo parte de las verificaciones protocolares que pueden llevar a cabo los agentes oficiales, es posible que, de considerarlo necesario, TSA exija que se prendan tanto teléfonos celulares como tablets, computadoras o cualquier otro dispositivo electrónico.

“Los agentes pueden pedirte que enciendas tu dispositivo electrónico, incluidos los teléfonos móviles. No se permitirán dispositivos sin energía a bordo de la aeronave. La TSA no lee ni copia información de tu dispositivo”, se indica.

Todos los dispositivos electrónicos deben tener batería para viajar dentro de Estados Unidos.

Qué sucede con los teléfonos y computadoras que ingresan y salen del país

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) también señala en su sitio web oficial que sus funcionarios tienen la potestad de revisar de forma legal los dispositivos electrónicos que cruzan la frontera cuando lo consideren necesario.

Su finalidad es determinar si un dispositivo que intenta ingresar a Estados Unidos contiene archivos de contrabando digital -como pornografía infantil, por ejemplo-, información que pueda vincularse con actividades terroristas o datos que se consideren relevantes para la admisión de un viajero.

Si bien CBP especifica que todos los viajeros que crucen la frontera están sujetos a este tipo de revisiones, también se explica que la frecuencia en la que se decide llevar a cabo esta medida es limitada.

“En el año fiscal 2025, de los más de 419 millones de viajeros que CBP procesó en los puertos de entrada, CBP solo registró los dispositivos electrónicos de 55.318 viajeros internacionales”, afirmaron las autoridades.

Es importante destacar que, cuando se indica que un dispositivo debe ser revisado y el viajero no brinda la información necesaria, las autoridades pueden retener su equipo, confiscarlo de manera temporal o tomar cualquier otra medida que consideren pertinente.