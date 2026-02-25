La entrada en vigor definitiva de la REAL ID cambió las reglas en los aeropuertos y ahora, a partir de febrero de 2026, quienes no cumplan con el requisito deberán pagar una tarifa adicional para poder embarcar. La medida surge de la aplicación de la REAL ID Act y es supervisada por la Transportation Security Administration (TSA), que reforzó los controles en todos los puntos de seguridad del país. Desde el 7 de mayo de 2025, todos los viajeros mayores de 18 años necesitan presentar una identificación REAL ID compatible o un documento alternativo aceptado —como pasaporte— para abordar vuelos domésticos. La normativa establece estándares federales de seguridad para licencias de conducir e identificaciones estatales. Si el documento no cumple con esos requisitos, no es válido en los controles de seguridad aeroportuarios. En términos prácticos, esto significa que: El endurecimiento del sistema busca unificar criterios de seguridad en todo el país y evitar inconsistencias entre estados. A partir de febrero de 2026, los pasajeros que se presenten sin una identificación aceptable deberán pagar una tarifa de USD 45 para verificar su identidad mediante una herramienta digital previa al vuelo. Este procedimiento, conocido como ConfirmID, permite validar la identidad antes de llegar al aeropuerto. Sin embargo: Quienes lleguen al control sin identificación válida y sin comprobante del trámite previo podrían enfrentar demoras significativas e incluso perder el vuelo. La TSA aclaró que el pago no reemplaza la obligación de obtener una REAL ID, sino que funciona como alternativa excepcional para casos puntuales. Para evitar cargos adicionales y retrasos, la recomendación oficial es actualizar la documentación cuanto antes. Cada estado administra su propio proceso de emisión de licencias compatibles con la REAL ID. En general, los pasos incluyen: Dado que la demanda creció en los últimos meses, en algunos estados se registran tiempos de espera prolongados para obtener turno.