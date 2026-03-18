En América Latina existen ciudades ubicadas a miles de metros sobre el nivel del mar, donde el aire es más delgado y la vida cotidiana presenta desafíos únicos. Sin embargo, hay un lugar que supera todos los registros conocidos y pone a prueba los límites del cuerpo humano. Ubicada en Perú, La Rinconada es considerada la ciudad más alta de América Latina y del mundo, con una altitud aproximada de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. A más de 5.000 metros, el nivel de oxígeno es considerablemente menor, las temperaturas son extremadamente bajas y el cuerpo humano debe adaptarse a la altitud. Esto convierte a la ciudad en uno de los entornos habitados más extremos del planeta. Vivir en La Rinconada implica convivir con el fenómeno conocido como hipoxia, que ocurre cuando hay menos oxígeno disponible en el aire. Sin embargo, muchos de sus habitantes logran adaptarse gracias a: