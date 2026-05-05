Algunos hábitos de limpieza del hogar llaman la atención por lo inusuales, pero terminan ganando lugar por su practicidad. Colocar cubos de hielo en el inodoro se volvió una recomendación frecuente entre quienes buscan mantener el baño en buen estado sin gastar de más. Lejos de ser un mito, este recurso se apoya en un principio simple y puede incorporarse fácilmente a la rutina semanal. No sustituye una desinfección completa, pero sí aporta una mejora rápida en la higiene diaria. El secreto está en la fricción. Cuando los cubos de hielo se deslizan y se derriten dentro de la taza, generan un efecto mecánico que el agua sola no logra. Esto permite aflojar residuos y mejorar el arrastre al tirar la cadena. Además, el agua fría que se libera lentamente contribuye a una limpieza más uniforme en zonas donde suele acumularse suciedad o sarro leve. Entre los principales beneficios de este truco casero se destacan: En algunos casos, incluso puede ayudar a disminuir olores si se combina con ingredientes como vinagre o limón. Incorporarlo a la rutina es sencillo y no lleva más de unos minutos. El movimiento del agua junto con el hielo facilita que los residuos se desprendan y se eliminen con mayor facilidad. Es clave entender que este método no sustituye la limpieza tradicional. El inodoro puede acumular bacterias y depósitos minerales, por lo que sigue siendo necesario utilizar desinfectantes de forma regular. Sin embargo, como hábito semanal, el uso de hielo puede ayudar a mantener la taza más limpia entre limpiezas profundas, reducir el uso de químicos y simplificar el mantenimiento del baño.