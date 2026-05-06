El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó nuevas ferias de pasaporte en Estados Unidos durante mayo de 2026, una modalidad que permite iniciar el trámite en distintas ciudades con requisitos más flexibles. Estos eventos están diseñados para ampliar el acceso al documento en un contexto de alta demanda. Las ferias de pasaporte se realizan en oficinas públicas, bibliotecas y centros comunitarios habilitados, donde los solicitantes pueden presentar su documentación sin necesidad de gestionar turnos tradicionales. Las ferias de pasaporte son jornadas especiales organizadas por agencias autorizadas donde se aceptan solicitudes en persona, en muchos casos sin turno previo. Estas instancias se desarrollan en fechas puntuales y con horarios extendidos para aumentar la disponibilidad de atención. El acceso está orientado principalmente a menores de edad y adultos que solicitan el pasaporte por primera vez, ya que estos grupos deben realizar el trámite presencial obligatorio. En el caso de los menores, deben asistir acompañados por sus padres o tutores legales. Entre los beneficios se destaca la posibilidad de iniciar el trámite sin turno, acceder a ubicaciones más cercanas y evitar demoras en la obtención de citas. Sin embargo, los solicitantes deben cumplir con las condiciones habituales, como presentar prueba de ciudadanía, identificación válida y la documentación requerida.