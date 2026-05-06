El Gobierno federal de los Estados Unidos, a partir de marzo de este año, estableció políticas muy estrictas para solicitar cualquier tipo de visa y determinó que la revisión de las redes sociales de los solicitantes será obligatoria para determinar la aprobación o el rechazo. Con el fin de investigar en profundidad a todos los extranjeros, la Administración Trump puso en marcha la práctica “Expanded Screening”. Todos los extranjeros que hayan manifestado una crítica al presidente podría ser rechazados para entrar al país. La visa es uno de los documentos más importantes para los extranjeros que quieren viajar a Estados Unidos por turismo, negocios u otros motivos. Durante los últimos meses, las autoridades federales endurecieron los procesos y adhirieron nuevas condiciones para reducir la cantidad de solicitantes admitidos. Entre las políticas más recientes, y también más polémicas, ahora los agentes migratorios exigen que todos los solicitantes mantengan sus redes sociales públicas. Es decir, quienes mantienen sus perfiles privados deberán “abrirlos” para que los agentes revisen su historial. “El Departamento utiliza toda la información disponible en el proceso de selección y verificación de visas para identificar a los solicitantes que no son admisibles en los Estados Unidos“, señala el Departamento de Estado en su sitio oficial. Según las autoridades, esta normativa garantiza que quienes solicitan la admisión no tengan intención de perjudicar a los estadounidenses ni a nuestros intereses nacionales.