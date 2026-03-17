Una nueva inversión tecnológica posiciona a Costa Rica como uno de los países con mayor proyección en la región. La multinacional estadounidense Applied Materials anunció que instalará en el país su primera operación en América Latina, un movimiento que refuerza el rol estratégico del territorio en la industria global de tecnología. Applied Materials es una de las compañías líderes a nivel mundial en el desarrollo de tecnología para la fabricación de semiconductores y componentes electrónicos. Su desembarco en Costa Rica implica: La llegada de Applied Materials no solo beneficia a Costa Rica, sino que también puede tener impacto en toda América Latina. Entre los efectos esperados se encuentran: