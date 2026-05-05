Calentar cáscara de limón, canela y romero es una forma sencilla de elaborar un simmer pot, una técnica casera para perfumar el hogar sin el uso de aerosoles ni fragancias artificiales. En cuestión de minutos, el vapor desprende un aroma fresco y cálido que transforma el ambiente. El proceso —también conocido como popurrí en olla— ha ganado popularidad por ser una opción económica, permitiendo la reutilización de restos de frutas y adaptándose a las distintas estaciones del año. Solo se necesita agua y una mezcla de ingredientes aromáticos. Su función principal es aromatizar los espacios de manera natural. El vapor ayuda a neutralizar olores intensos y crea una sensación de limpieza y calidez sin recurrir a productos químicos. Entre sus beneficios más destacados: Las combinaciones pueden variar con frutas, especias o hierbas según preferencia. Se recomienda porque que es accesible, sencillo de llevar a cabo y posibilita manejar la intensidad del aroma. Adicionalmente, no se necesitan dispositivos eléctricos especiales. Esta opción resulta ventajosa para quienes buscan una alternativa práctica y satisfactoria en la gestión de aromas. El procedimiento puede llevarse a cabo en una olla de cocción lenta. Es fundamental no dejarlo sin supervisión y apagar la fuente de calor antes de que el agua se evapore en su totalidad.