Los científicos Kazumi Ozaki, de la Universidad de Toho y Christopher Reinhard, del Nexo para la Ciencia del Sistema de Exoplanetas de la NASA, llevaron a cabo simulaciones por computadora que les permitieron prever el momento en que la vida en la Tierra dejará de ser viable para la mayoría de las especies. Un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience ha revelado que la atmósfera rica en oxígeno de la Tierra comenzará a desvanecerse en un plazo aproximado de mil millones de años. Este hallazgo conlleva importantes implicaciones sobre la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. El destino de la Tierra está profundamente relacionado con la evolución del Sol. A medida que la temperatura y radiación del astro rey continúen en aumento, se producirá una notable disminución de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Este hallazgo no solo es relevante para la Tierra, sino también para la búsqueda de vida en otros mundos. Los astrónomos suelen buscar oxígeno y ozono en exoplanetas como indicadores de vida, pero este estudio sugiere que un planeta habitable puede atravesar prolongados periodos sin estos gases. Con la extinción de las plantas, también se extinguirá la principal fuente de oxígeno en la atmósfera. Esto resultará en la extinción de casi todas las formas de vida que dependen de este gas para su supervivencia. Simultáneamente, los niveles de metano comenzarán a aumentar, acelerando la transformación del planeta en un ambiente hostil para los seres vivos actuales. Este gas es fundamental para la fotosíntesis de las plantas, por lo que su eventual desaparición conllevará a la extinción de la vegetación en un breve periodo geológico de aproximadamente 10.000 años. Los científicos anticipan que, una vez que el oxígeno se agote, únicamente sobrevivirán microorganismos anaerobios, similares a aquellos que existieron en la Tierra antes de la aparición del oxígeno en la atmósfera hace 2.500 millones de años, durante el Gran Evento de Oxidación. En este sentido, el planeta regresará a una etapa primitiva donde la vida estará dominada por bacterias y otros organismos simples. Es posible que hayamos pasado por alto mundos con vida simplemente porque no se encontraban en la fase “correcta” de su evolución atmosférica. En definitiva, este estudio confirma que la “ventana de habitabilidad” de un planeta puede ser considerablemente más breve de lo que se había estimado, lo que redefine nuestra comprensión sobre la evolución de la vida en la Tierra y en el cosmos. Si la humanidad logra perdurar durante mil millones de años, se verá en la necesidad de desarrollar métodos alternativos de supervivencia. La terraformación de otros planetas o la creación de entornos artificiales autosuficientes podrían ser las únicas soluciones viables para evitar la extinción.