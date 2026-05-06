Los despidos masivos en el sector tecnológico de Estados Unidos este año podrían superar los 447,000 empleos perdidos en 2025, según operadores de Kalshi, una plataforma de mercados de predicciones. La inteligencia artificial figura como la causa principal detrás de los recortes que ya afectan a cientos de miles de trabajadores del sector de la información en lo que va del año. El escenario se agravó esta semana con el anuncio de Coinbase, que confirmó la eliminación del 14% de su plantilla. La empresa de criptomonedas citó la automatización impulsada por IA y la caída en los precios de las criptomonedas de los últimos seis meses como factores detrás de la decisión. La cifra se suma a una cadena de recortes que ya sacude a las principales compañías del sector. Los operadores de Kalshi asignan un 92% de probabilidad a que los despidos tecnológicos en 2026 superen los de 2025, cuando se registraron 447,000 puestos eliminados. La plataforma rival Polymarket coincide con una perspectiva similar: otorga un 87% de chances de que los recortes de este año sean más profundos que los del año anterior. Los datos oficiales respaldan esa tendencia. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el sector de la información ya acumuló 178,000 despidos entre enero y marzo de 2026, medidos a través de la encuesta JOLTS. El empleo total en ese sector cayó de un pico pospandemia de más de 3,1 millones de trabajadores a menos de 2,8 millones en marzo. Los recortes no son aislados: varias de las compañías más grandes del mundo tecnológico ya ejecutaron reducciones significativas de personal en los últimos meses, citando la IA como argumento central. El patrón es consistente: las empresas justifican los despidos como una consecuencia de la mayor eficiencia operativa que permite la IA, reduciendo la necesidad de personal en áreas administrativas, de soporte y desarrollo.