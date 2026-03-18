El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensifica los controles sobre los contribuyentes que presentan errores en su declaración de impuestos o en las solicitudes de reembolsos. En estos casos, el organismo puede avanzar con revisiones más exhaustivas e incluso tomar contacto directo para verificar la información declarada. Aunque la mayoría de los procesos se gestionan de forma digital o por correo, cuando se detectan inconsistencias relevantes, el caso puede escalar a instancias más formales de control. El IRS pone especial atención en declaraciones que presentan irregularidades, como: Cuando el IRS identifica posibles errores, puede iniciar un proceso de revisión que incluye: Si bien no es la situación más común, el IRS puede enviar representantes en determinadas circunstancias, como: