En Estados Unidos avanzan las políticas anti migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también denominado ICE por sus siglas en inglés, es el ente encargado de buscar irregularidades en las calles. En las últimas semanas, el ICE anunció la implementación de nuevas tecnologías y herramientas biométricas como reconocimiento facial y huellas digitales en operativos del día a día. Las nuevas herramientas que utilizará el ICE permitirán a los agentes federales averiguar los domicilios de las personas que investigan y reducir la vigilancia física constante. Este nuevo sistema permitirá la identificación de vehículos asociados a personas con órdenes de deportación o antecedentes penales. Esto resulta posible gracias a la inversión federal de aproximadamente 2800 millones de dólares al año con empresas tecnológicas que actúan como intermediarias para brindar estos datos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comparte una base de datos centralizada alimentada por la recolección de huellas dactilares y otros rasgos físicos. Además de las herramientas biométricas a implementar, también se analiza la actividad en redes sociales a modo de verificar vínculos familiares, laborales o posibles riesgos a la seguridad pública. La aplicación SmartLink ayuda a que funcione el programa Alternative to Detention (ATD) y exige a los usuarios imágenes para validar su identidad con tecnología de comparación facial. Actualmente, la entidad gubernamental tiene contratos vigentes con compañías de datos como Palantir Technologies, dedicada al análisis geoespacial y el cruce de datos, y con Cellebrite, que sirve para extracción forense de información de teléfonos. Ambas revelan cómo se procesa la información de fuentes públicas y privadas. Con estos nuevos mecanismos, el ICE optimiza al máximo sus recursos para realizar operativos de arresto en puntos geográficos determinados efectivos.