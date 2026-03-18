Las autoridades migratorias de Estados Unidos recordaron que contar con un pasaporte vigente es un requisito obligatorio para viajar internacionalmente. Los viajeros que hayan postergado la renovación de su documento y presenten un pasaporte vencido pueden enfrentar restricciones para ingresar o salir del país. Para viajar fuera de Estados Unidos o regresar al país, el pasaporte debe: Renovar el pasaporte estadounidense es un trámite bastante directo si cumplís con los requisitos. A continuación, el paso a paso claro y práctico: Deben iniciar la solicitud de pasaporte por completo desde cero y no pueden renovarlo todos los que tengan documentos en estas condiciones: