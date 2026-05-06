El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de intentar pagar un impuesto sin contar con los fondos necesarios para realizar esta gestión. Según se especifica, en estos casos se aplicarán multas basadas en el monto del impuesto impago a todos los tributantes que hayan tratado de efectuar el pago sin disponer del dinero necesario. “La multa por cheque rechazado u otra forma de pago se aplica cuando no se tiene dinero suficiente en su cuenta bancaria para cubrir el pago que realizó por el impuesto que debe", señalan las autoridades. En estas situaciones, el banco deshonra y devuelve el cheque o el pago electrónico y califica el impuesto como “impago”, notificando al IRS sobre la operación que no pudo realizarse. A quienes intentaron abonar sin fondos un monto menor a USD 1250, les corresponde una multa igual a lo que debían pagar o de USD 25, lo que resulte menor. En el caso contrario, si el impuesto pendiente representaba USD 1250 o más, la multa será representativa de un 2% de lo que debía abonarse. Cuando la agencia aplica esta sanción, envía un aviso al domicilio del contribuyente notificando la decisión donde se informa sobre el plazo para pagar la penalización, que debe cumplirse de forma estricta para evitar que se acumulen intereses. IRS detalla que la penalización queda sin efecto cuando el tributante puede comprobar que el pago fue realizado de buena fe y que se contaba con los considerados "motivos razonables" para suponer que la cuenta bancaria disponía del dinero suficiente. "Revisaremos su declaración escrita y le informaremos si la aceptamos como causa razonable“, indica IRS.