En Estados Unidos las entidades bancarias no solicitan ciudadanía a quienes desean abrir una cuenta, por lo que hasta el momento no representaba un problema los inmigrantes. No obstante, esto puede cambiar. Por ahora, para validar la identidad de la persona en cuestión se solicita documentación emitida por el gobierno, desde licencias de conducir, pasaportes o tarjetas de residencia permanente. Lo que puede modificar este proceso es la propuesta de Donald Trump, alineada con las políticas migratorias que impulsó en los últimos meses, que solicitaría además una prueba de ciudadanía. El presidente Donald Trump se propone limitar el acceso a una cuenta bancaria para que quienes no sean ciudadanos. Integrar las medidas que sugiere el proyecto pondría trabas incluso en quienes residen de forma legal dentro del país, ya que la mayoría no cuenta con la ciudadanía. Por el otro lado, la medida no solamente afectaría a nuevos solicitantes, sino también a titulares ya existentes que podrían perder la comodidad y los beneficios que trae contar con una cuenta bancaria. Ejecutivos y representantes del sector expresaron que este cambio sería difícil de llevar a cabo por el costo que implicaría implementar una verificación de ciudadanía a cada persona no nativa que solicite o tenga una cuenta bancaria a su nombre. Adicionalmente, las entidades temen que podría existir gran perdida de depósitos y clientes, algo que afectaría significativamente en la capacidad de los bancos para conceder créditos y operar con eficiencia. Por ahora no se emitió una orden en particular y se trata de un mero proyecto que podría amenazar la autonomía de miles de personas con un estatus migratorio legal. Analistas señalan que para ejecutarlo se debería realizar una modificación regulatoria formal que llevaría tiempo.