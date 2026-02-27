El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) implementó un importante cambio para millones de personas: los vehículos no comerciales ya no deben realizar una inspección de seguridad antes de matricularse. Esta medida, impulsada a principios del año pasado, modificó uno de los requisitos más tradicionales del proceso de registro vehicular y simplifica el trámite para muchos conductores que deban gestionar su matriculación en el estado. Según lo indica la normativa oficial del DMV de Texas, los vehículos no comerciales dejaron de necesitar una inspección de seguridad previa para poder registrarse o renovar la matrícula. Esto significa que ya no será necesario verificar elementos mecánicos básicos como neumáticos, luces o cinturones de seguridad como condición para el registro anual del vehículo. El objetivo del cambio es simplificar el proceso administrativo y reducir costos y tiempos para los conductores particulares. Si bien el control de seguridad fue eliminado, los vehículos no comerciales registrados en ciertos condados aún tienen la obligación de aprobar una inspección de emisiones antes de completar la matriculación. Los condados incluidos en la lista son Es esencial destacar que los requisitos para vehículos comerciales no cambiaron, por lo que en estos casos es necesario que se realice la inspección adecuada, independientemente del condado donde estén registrados.