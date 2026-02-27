Las autoridades migratorias de Estados Unidos advirtieron que ignorar notificaciones oficiales puede derivar en consecuencias graves, incluida la deportación. Cuando un inmigrante no responde dentro del plazo establecido a comunicaciones vinculadas a su proceso migratorio, puede perder el derecho a ciertas defensas y quedar sujeto a una orden de expulsión. Cuando una persona recibe una decisión negativa de un juez de inmigración, tiene un plazo limitado para apelar. Si el inmigrante decide apelar, el gobierno debe recibir su formulario de apelación EOIR-26 por correo dentro de los 30 días posteriores a la decisión del juez. Si una persona no apela a tiempo o ignora notificaciones clave, la orden puede quedar firme. En ese escenario, las autoridades pueden proceder con la ejecución de la deportación conforme a la ley migratoria vigente.