El Gobierno de Estados Unidos publicó una actualización clave sobre el Boletín de Visas 2026, un documento fundamental para quienes esperan avanzar en sus trámites migratorios desde el exterior. La información confirma movimientos positivos en varias categorías de visas, lo que representa una señal alentadora para trabajadores y profesionales que buscan emigrar legalmente. El organismo encargado de difundir esta actualización fue el United States Department of State, Departamento de Estado de los Estados Unidos como se lo conoce en español, que cada mes publica el calendario oficial con las fechas que determinan quiénes pueden continuar con su proceso consular en embajadas y consulados estadounidenses. El Visa Bulletin es un boletín mensual oficial emitido por el Departamento de Estado que muestra cuándo una persona puede continuar con su proceso de visa de inmigrante o ajustar su estatus en territorio estadounidense. Este documento clasifica las visas en dos conjuntos de fechas: Los boletines también establecen límites por país, ya que por ley ninguna nación puede recibir más de aproximadamente el 7% del total anual de visas de inmigrante, lo que genera listas de espera para algunos países con mucha demanda. Las personas que ya cuentan con una petición aprobada deben verificar su fecha de prioridad en el Boletín de Visas publicado por Departamento de Estado. Si su fecha se encuentra vigente según el cuadro correspondiente, podrán avanzar hacia la entrevista consular. También es fundamental revisar la información oficial disponible en el sitio del Bureau of Consular Affairs o Oficina de Asuntos Consulares, que es la dependencia encargada de los trámites de visas. Allí se detallan los pasos a seguir, la documentación requerida y las instrucciones específicas para cada embajada o consulado.