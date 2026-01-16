El estado de Virginia confirmó una nueva política que afecta directamente las licencias de conducir de personas mayores. Es que los conductores que superen cierta edad ya no podrán renovar su licencia de conducir de forma online o por correo, y deberán cumplir con requisitos adicionales.

La medida, que ya entró en vigor como parte de las políticas de control y seguridad vial, genera preocupación entre conductores mayores que estaban acostumbrados a renovaciones más simples y largas.

Cambian las licencias: todas estas personas no podrán volver a conducir nunca más

A partir de esta normativa, los conductores en Virginia que cumplan 75 años o más enfrentan un proceso diferente para renovar su licencia de conducir. A continuación, los detalles:

Renovación presencial obligatoria en un centro del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Virginia

Examen de visión obligatorio en cada renovación, realizado por el DMV o mediante un reporte validado por un oftalmólogo u optometrista dentro de los 90 días previos

La renovación online o por correo ya no está permitida para este grupo etario

Las personas mayores de 75 años deberán enfrentar un proceso más complejo para renovar sus licencias de conducir. Fuente: Archivo.

Cambian los plazos de vigencia de las licencias de conducir de todas estas personas

Además de los nuevos requisitos presenciales, Virginia estableció que las licencias de conducir emitidas a personas de 75 años o más tendrán una vigencia máxima de cinco años.

Esta reducción en el período de validez contrasta con los ocho años habituales que se otorgan a conductores más jóvenes y busca permitir controles más frecuentes sobre las condiciones necesarias para manejar de forma segura.