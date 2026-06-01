La cotizaciónde la Libra esterlina este lunes 1 de junio en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.01% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina retrocedió -12.10% y en el último año cayó -9.41%, mostrando una tendencia bajista.

Buena noticia para productores agrícolas de todo el país: habrá perdón total de deudas para quienes cumplan esta condición

Conocé la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de la Libra esterlina fue del 3.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable comparado con la volatilidad anual del 6.24%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha mantenido un crecimiento constante y favorable.

Sin embargo, es importante seguir monitoreando el comportamiento del mercado, ya que cualquier fluctuación inesperada podría afectar esta tendencia positiva en el futuro cercano.

La estabilidad de la Libra esterlina dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en su cotización.

Buena noticia para productores agrícolas de todo el país: habrá perdón total de deudas para quienes cumplan esta condición

Conocé la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Suprema Corte cambia las reglas del SAT y favorece a los contribuyentes con facturas vencidas: así funciona el nuevo beneficio

Conocé la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos