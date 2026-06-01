La cotizacióndel Peso colombiano este lunes 1 de junio en Estados Unidos es de 3,679.98 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.04% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del peso colombiano avanzó 1.30%, mientras que en el último año registró una variación de -5.17%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

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Conocé la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 13.85%, ha superado su volatilidad anual de 12.98%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, sugiriendo un fortalecimiento frente a las principales monedas. Este comportamiento alcista puede ser un indicio de confianza en la economía local y un aumento en las inversiones extranjeras.

Sin embargo, es importante monitorear los factores que podrían afectar esta tendencia, como cambios en las políticas económicas o inestabilidad en el mercado global. Una tendencia sostenible dependerá de la estabilidad económica y política del país.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA