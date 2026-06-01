En esta noticia
El mundo de la navegación prepara uno de los proyectos más ambiciosos jamás imaginados. Se trata de una gigantesca ciudad flotante con forma de tortuga marina que promete romper todos los récords conocidos en tamaño, capacidad y tecnología.
El proyecto fue bautizado como Pangeos y ya es considerado una de las propuestas de ingeniería naval más impresionantes de la historia. La estructura tendría capacidad para albergar hasta 60.000 personas, incluiría centros comerciales, hoteles, villas de lujo, piscinas y hasta puertos propios para embarcaciones y aeronaves.
El crucero más grande del mundo con forma de tortuga marina
A diferencia de los cruceros tradicionales, Pangeos fue diseñado con una gigantesca silueta inspirada en una tortuga marina. El proyecto fue desarrollado por el estudio italiano Lazzarini Design Studio y busca crear una especie de ciudad flotante autosuficiente capaz de recorrer distintos puntos del planeta.
Las dimensiones serán gigantescas
Las dimensiones proyectadas son absolutamente colosales:
- Aproximadamente 550 metros de longitud
- Hasta 610 metros de ancho en algunos sectores
- Capacidad para unas 60.000 personas entre pasajeros y residentes
Si llega a construirse, sería la estructura flotante más grande jamás creada.
Shoppings, piletas y una ciudad completa sobre el agua
El diseño contempla una enorme variedad de instalaciones:
- Centros comerciales
- Piscinas y áreas recreativas
- Hoteles de lujo
- Jardines y parques
- Departamentos y villas privadas
- Clubes exclusivos
- Puerto interno para embarcaciones
El objetivo es que funcione prácticamente como una ciudad flotante permanente.
Tendrá puertos para barcos y aeronaves
Uno de los aspectos más llamativos es que Pangeos incluiría:
- Espacios para yates privados
- Helipuertos
- Áreas para aeronaves ligeras
- Infraestructura logística propia
Los diseñadores buscan que pueda operar de forma independiente durante largos períodos.
Una de las mayores obras de ingeniería jamás proyectadas
La construcción representa un desafío sin precedentes. Según sus desarrolladores:
- Se necesitaría crear un astillero especial que hoy no existe
- Habría que dragar enormes sectores marítimos
- La inversión superaría los USD 8.000 millones