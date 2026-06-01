El mundo de la navegación prepara uno de los proyectos más ambiciosos jamás imaginados. Se trata de una gigantesca ciudad flotante con forma de tortuga marina que promete romper todos los récords conocidos en tamaño, capacidad y tecnología.

El proyecto fue bautizado como Pangeos y ya es considerado una de las propuestas de ingeniería naval más impresionantes de la historia. La estructura tendría capacidad para albergar hasta 60.000 personas, incluiría centros comerciales, hoteles, villas de lujo, piscinas y hasta puertos propios para embarcaciones y aeronaves.

El crucero más grande del mundo con forma de tortuga marina

A diferencia de los cruceros tradicionales, Pangeos fue diseñado con una gigantesca silueta inspirada en una tortuga marina. El proyecto fue desarrollado por el estudio italiano Lazzarini Design Studio y busca crear una especie de ciudad flotante autosuficiente capaz de recorrer distintos puntos del planeta.

Pangeos tendrá forma de tortuga marina, capacidad para 60.000 pasajeros, shoppings con piletas y 500 metros de largo. Fuente: weekend.

Las dimensiones serán gigantescas

Las dimensiones proyectadas son absolutamente colosales:

Aproximadamente 550 metros de longitud

Hasta 610 metros de ancho en algunos sectores

Capacidad para unas 60.000 personas entre pasajeros y residentes

Si llega a construirse, sería la estructura flotante más grande jamás creada.

Shoppings, piletas y una ciudad completa sobre el agua

El diseño contempla una enorme variedad de instalaciones:

Centros comerciales

Piscinas y áreas recreativas

Hoteles de lujo

Jardines y parques

Departamentos y villas privadas

Clubes exclusivos

Puerto interno para embarcaciones

El objetivo es que funcione prácticamente como una ciudad flotante permanente.

Tendrá puertos para barcos y aeronaves

Uno de los aspectos más llamativos es que Pangeos incluiría:

Espacios para yates privados

Helipuertos

Áreas para aeronaves ligeras

Infraestructura logística propia

Los diseñadores buscan que pueda operar de forma independiente durante largos períodos.

Una de las mayores obras de ingeniería jamás proyectadas

La construcción representa un desafío sin precedentes. Según sus desarrolladores: