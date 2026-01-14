Adiós Ley de Alquileres: habrá una nueva “Ley Renta Segura” que cambiará todas las reglas para inquilinos y propietarios (foto: archivo).

La Ley AB 246 de California, conocida como California Assembly Bill 246, establece nuevas reglas para los contratos de arrendamiento residencial. Estas medidas aplican tanto a la primer instancia del contrato, como a las renovaciones de extensión del alquiler.

El principal objetivo de esta normativa es proteger a los inquilinos de desalojos inmediatos en casos de problemas económicos. Pero, también fija procedimientos y tiempos definidos que permiten abordar eventuales desacuerdos de manera ordenada.

Ley de Alquileres: por qué los inquilinos pueden quedarse con la vivienda

La AB 246, que también recibe el nombre oficial de Social Security Tenant Protection Act of 2025, modifica el marco de los procedimientos de desalojo en California hasta el 20 de enero de 2029, fecha en la que expirará automáticamente si no se renueva.

Bajo esta regulación, los inquilinos que enfrenten procesos de desalojo por no pagar el alquiler del contrato podrán presentar ante un tribunal un formulario de “dificultad de Seguro Social”.

California estableció nuevas disposiciones que defienden a los inquilinos en ciertas situaciones frente a desalojos. Fuente: Archivo.

Se presenta como una defensa afirmativa para demostrar que la falta de ingresos fue causada por la interrupción, demora o reducción de sus pagos federales, sin que esto sea responsabilidad del arrendatario.

Pago de deuda: qué ocurre con los meses impagos y qué puede hacerme el propietario

Tal como estipula la normativa, una vez que se restablezcan los beneficios federales, el inquilino dispone de 14 días para saldar la deuda acumulada o negociar un plan de pago con el propietario. Si se cumple con alguno de estos caminos, el tribunal puede desestimar la acción de desalojo o anular un fallo previo contra el arrendatario.

La AB 246 también establece que el Consejo Judicial de California debe ajustar los formularios y procedimientos legales necesarios para implementar estas defensas en los tribunales estatales antes de que la ley entre plenamente en vigor.