En la apertura de mercados de este lunes, 1 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0%.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización registró una variación semanal de 2.27% y un cambio anual de 1.70%, indicando una tendencia alcista moderada.

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Conocé la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco fue del 13.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.01%.

Hoy, el Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica un aumento en la cotización en comparación con los días pasados. Esta tendencia sugiere una mayor fortaleza de la moneda frente a otras divisas, generando optimismo en el mercado.

El análisis de esta tendencia muestra que, si continúa, podría facilitar un entorno más favorable para los importadores y estimular el crecimiento económico en el país.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos