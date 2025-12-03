El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos enfatiza en la importancia de responder lo antes posible en caso de recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y su Derechos a Audiencia, pues ignorarlo podría traer como consecuencia el congelamiento de los bienes y un posterior embargo.

“Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, explica el organismo

En ese marco, la agencia federal detalló cómo procederá en caso de enviar un aviso de embargo sobre una cuenta bancaria, pues si bien los fondos no se remueven de manera inmediata, sí serán instantáneamente inutilizables.

Tanto ciudadanos como extranjeros tributantes en Estados Unidos pueden estar sujetos a un embargo bancario.

Cuando se aplica una sanción de este tipo, notificada a través de un aviso oficial, los fondos de la cuenta del contribuyente que se ven afectados se congelan de manera automática y ya no pueden ser utilizados.

El embargo, respaldado por el Código de Impuestos Internos (IRC), se define como la incautación legal de los bienes de un individuo con el propósito de satisfacer una deuda tributaria pendiente. Foto: Archivo.

El Código de Impuestos Internos (IRC) establece desde ese momento un período de 21 días en los que el contribuyente deberá comunicarse para resolver la deuda de manera alternativa y establecer un plan de pagos, de lo contrario, el dinero congelado se confisca oficialmente al finalizar el plazo.

Las autoridades especifican que, en general, esto no afecta a los fondos depositados posterior al embargo en la cuenta bancaria.

En qué situaciones Estados Unidos podría desbloquear el acceso a los fondos

En general, cualquier embargo de IRS podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes circunstancias

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se estableció un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que el embargo se libere por cualquier motivo que no sea el primero, la deuda deberá resolverse de todas formas para evitar que la medida se vuelva a aplicar.