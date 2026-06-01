En la sesión de apertura de este lunes, 1 de junio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.33 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.15% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano subió 0.31%, mientras que en el último año retrocedió 7.49%, señalando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

Buena noticia para productores agrícolas de todo el país: habrá perdón total de deudas para quienes cumplan esta condición

Conocé la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 3.87%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.60%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 en su evolución. El aumento en su valor en relación al dólar indica un fortalecimiento gradual de la moneda nacional.

Sin embargo, es importante mantener la cautela, ya que esta tendencia podría revertirse si factores económicos inesperados afectan la estabilidad del mercado. La monitorización constante es clave para entender mejor el comportamiento del Peso.

Buena noticia para productores agrícolas de todo el país: habrá perdón total de deudas para quienes cumplan esta condición

Conocé la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Suprema Corte cambia las reglas del SAT y favorece a los contribuyentes con facturas vencidas: así funciona el nuevo beneficio

Conocé la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos