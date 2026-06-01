La cotizacióndel Euro este lunes 1 de junio en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho costo presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del euro cayó un -19.78% y en el último año acumuló una disminución del -69.48%, lo que evidencia una tendencia claramente bajista.

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Conocé la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 2.19%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 6.12%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Esta mejoría sugiere una recuperación gradual en el mercado cambiario, permitiendo mayor confianza entre los inversionistas.

A lo largo de los últimos días, la moneda euro ha experimentado un aumento constante, evidenciado por el dato positivo que refleja una fuerza en su cotización. Este crecimiento podría ser el resultado de factores económicos favorables que impulsan la demanda de la moneda europea.

El análisis revela un panorama optimista para el Euro, lo que podría influir en las decisiones económicas y políticas a nivel internacional en el corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar euro en USA