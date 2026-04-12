El proceso de renovación del pasaporte en Estados Unidos no es siempre un procedimiento automático. Una normativa vigente estipula que aquellos individuos que han dejado transcurrir un período determinado desde la emisión de su documento ya no podrán renovarlo, aun cuando el pasaporte se encuentre en condiciones adecuadas y no haya sido reportado como perdido o robado. La norma es gestionada por el Departamento de Estado y tiene un impacto significativo en adultos que poseen pasaportes antiguos o que fueron emitidos durante su minoría de edad. En tales situaciones, el sistema requiere que se inicie el proceso como una solicitud inicial desde cero, lo que implica una presentación presencial y la necesidad de cumplir con requisitos más extensos. El criterio es claro: si el pasaporte fue emitido hace más de 15 años, queda automáticamente excluido del sistema de renovación. Asimismo, se aplica la misma normativa a los documentos emitidos antes de los 16 años o aquellos que poseen una validez limitada por razones administrativas. Adicionalmente, no es posible renovar los pasaportes que han sido perdidos, robados o dañados, ni en situaciones donde existan antecedentes de múltiples pérdidas o deterioros, incluso si el titular mantiene una copia del documento. El trámite exige prueba física de ciudadanía, identificación con foto, copias de respaldo y una fotografía reglamentaria, además del pago de las tasas correspondientes. Las personas alcanzadas deben tramitar el pasaporte como si fuera la primera vez, completando el Formulario DS-11 y presentándose en persona en una oficina habilitada, como correos, bibliotecas u organismos locales. El proceso puede demorarse o bloquearse si existen deudas sensibles, como manutención infantil superior a u$s 2.500 o deuda fiscal grave, según los lineamientos del Servicio de Impuestos Internos. En solicitudes iniciales, también puede consignarse el número de registro migratorio emitido por Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, cuando corresponda.