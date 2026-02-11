China anunció una ayuda clave para Cuba en medio de la creciente escasez de petróleo que afecta a la isla. El respaldo se produce tras la suspensión de vuelos internacionales por falta de combustible para aviones y en un contexto de presión energética sostenida. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó que apoyará “firmemente” a Cuba y que brindará ayuda “en la medida de sus posibilidades”. Aunque no detalló volúmenes ni fechas, el gesto abre la puerta a un eventual envío de combustible. La crisis se agravó tras el bloqueo de envíos de crudo desde Venezuela y las advertencias de Estados Unidos a otros países que suministren petróleo a la isla. Esto redujo de forma drástica la disponibilidad de combustible, en especial para aviación. Como consecuencia, Air Canada suspendió vuelos hacia Cuba y aerolíneas españolas anunciaron ajustes en sus rutas. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país, ya muestra señales de impacto. China expresó su disposición a apoyar a Cuba frente a la escasez de combustibles, pero no confirmó si enviará miles de galones de combustible ni qué tipo de suministro aportará. El alcance concreto dependerá de acuerdos bilaterales y de la logística disponible. Otros gobiernos también se pronunciaron. Rusia calificó la situación como un “estrangulamiento” por parte de Estados Unidos, mientras México pidió frenar medidas que afecten al pueblo cubano. En este escenario, cualquier envío de petróleo o combustible podría aliviar de forma temporal la crisis energética.