El programa de Asistencia para Alquileres para Mayores de la Ciudad de Miami es una ayuda destinada a los inquilinos de más de 62 años que reúnan los requisitos para ser elegibles. En ese marco, dentro de las próximas horas cerrará la inscripción de 2026 para recibir la asistencia, que mes a mes otorga 500 dólares durante un año al casero del solicitante para contribuir con los gastos de la renta. De acuerdo con la información oficial publicada por el Gobierno de Miami, quienes estén interesados en recibir esta ayuda de hasta 500 dólares por mes deben recoger una solicitud en papel basada en el distrito de la ciudad donde residen. Las autoridades indican que hay tiempo para completar la solicitud hasta el 21 de febrero de este año. Según se detalla, todos los solicitantes deben Como requisito mínimo, será necesario entregar Las autoridades explicaron que se llevarán a cabo loterías informatizadas para cada distrito. Este mecanismo buscará establecer un orden numérico para el procesamiento de las solicitudes. Las listas oficiales se publicarán, a más tardar, el 31 de marzo. Se indica que, por la gran demanda de solicitudes esperada, tan sólo serán contactados quienes califiquen de manera preliminar para esta ayuda.