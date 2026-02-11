El mapa militar de América Latina muestra un dato que sorprende a muchos analistas: el país con mayor poder naval de la región no es Brasil ni México. De acuerdo con el ranking internacional de Global Firepower, Colombia se posiciona como la nación latinoamericana con la capacidad naval más destacada en 2026. Con un total de 213 unidades, Colombia desarrolló durante las últimas décadas una marina con fuerte enfoque en defensa costera, control de rutas marítimas y lucha contra el crimen transnacional. Su ubicación geográfica, con acceso a dos océanos, impulsó la inversión en patrulleros oceánicos, fragatas, submarinos y unidades de vigilancia. El liderazgo naval colombiano fortalece su rol en operaciones conjuntas y misiones de seguridad en América Latina. Su flota participa en ejercicios internacionales y acuerdos de cooperación con Estados Unidos y otros países, lo que incrementa su capacidad de respuesta y proyección. El índice Global Firepower analiza distintos factores para evaluar el poder militar de cada país, incluyendo: