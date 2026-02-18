La Secretaría de la Defensa Nacional de México ratifica a todos los mexicanos varones nacidos en el país o naturalizados que anotarse a la edad debida en el Servicio Militar se mantiene como un deber de carácter obligatorio y de orden público. “La Ley del Servicio Militar Nacional en su Artículo 11, considera que los mexicanos en edad militar tienen la obligación de inscribirse en nuestros Consulados en el extranjero”, indican las autoridades. Esto compete a cualquier mexicano de entre 18 y 40 años, aunque el trámite generalmente se realiza al entrar en la edad militar. Para cumplir con su obligación civil, los mexicanos que alcanzan sus 18 este año deben anotarse al Servicio Militar, cuyo período de alistamiento inició el 2 de enero y finalizará el 15 de octubre. Es importante destacar que quienes residen fuera de México no realizan el entrenamiento militar en los cuarteles, sino que permanecen “a disponibilidad”, cumpliendo con el estatus administrativo correspondiente, pero no con un servicio activo. En primer lugar, para llevar a cabo esta gestión gratuita se debe acudir a la Oficina Consular más cercana para entregar los siguientes documentos y completar la solicitud: