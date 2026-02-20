La carrera global por las innovaciones tecnológicas llegó a América Latina y Estados Unidos busca posicionar a un nuevo aliado estratégico en la región. Una multinacional, líder mundial en equipos y servicios para la fabricación de chips, anunció que instalará su primera operación en América Latina. El movimiento refuerza la estrategia estadounidense de expandir la producción tecnológica fuera de Asia y convertir a nuevos socios en polos industriales de alto valor. La multinacional estadounidense Applied Materials anunció que instalará en Costa Rica su primera operación en la región. Costa Rica se consolidó en los últimos años como un destino atractivo para inversiones tecnológicas por su estabilidad política, capital humano calificado y experiencia en manufactura avanzada. El establecimiento de Applied Materials busca fortalecer la cadena de suministro de semiconductores y reducir la dependencia de otras regiones del mundo. La presencia de una compañía de este nivel puede posicionar a Costa Rica como un centro tecnológico regional y atraer a otras empresas del sector. Esto podría fortalecer el ecosistema industrial y aumentar la competitividad del país en el mercado global. Además, el movimiento refuerza la influencia de Estados Unidos en América Latina en un contexto de competencia tecnológica con otras potencias. Los semiconductores son considerados un recurso estratégico en la economía global. Controlar su producción y desarrollo es clave para sectores industriales y tecnológicos. La expansión de Applied Materials en América Latina forma parte de una estrategia más amplia para asegurar el suministro y fortalecer alianzas.