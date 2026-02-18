De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, el avance de un nuevo frente frío en interacción con canales de baja presión provocará un cóctel climático que incluye desde heladas severas hasta tormentas eléctricas en diversos puntos del país. Para quienes habitan en el norte y centro de la República, la recomendación es clara: no guardar la ropa de invierno. La masa de aire frío asociada al sistema frontal generará un descenso térmico considerable, afectando principalmente las actividades al aire libre y los trayectos matutinos. La entrada de humedad proveniente de ambos litorales, sumada a la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, pondrá en jaque a varias entidades. Se espera que las precipitaciones sean de fuertes a muy fuertes, lo que podría ocasionar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos urbanos. Los estados bajo vigilancia especial por lluvias intensas son: Mientras el sur lidia con el agua, las zonas montañosas del norte y centro de México enfrentarán temperaturas gélidas. El SMN advierte que las heladas nocturnas y matutinas serán la constante durante las próximas 96 horas, especialmente en las sierras donde el termómetro podría caer por debajo de los cero grados. Las temperaturas más bajas se registrarán en: Además del frío, se anticipan rachas de viento de hasta 70 km/h en el Golfo de California y el Istmo de Tehuantepec, lo que elevará la sensación térmica de frío (wind chill) para los habitantes de estas regiones. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante enfermedades respiratorias. Zona por Zona cómo estará el clima en el país Jueves 19 de febrero: