Estados Unidos está bajo alerta climática nuevamente por la llegada de una tormenta eléctrica intensa a la región del medio oeste del país. Autoridades instan a cancelar actividades al aire libre durante el fin de semana de pascuas. El canal AccuWeather pronostica el desplazamiento de la tempestad hacia el noroeste hacia el fin de semana, algo que iniciaría el sábado por la noche. Este fenómeno forma parte de una racha activa de tormentas. El sistema de tormentas ya comenzó a desarrollarse en el centro de Estados Unidos y avanzará de forma progresiva durante toda la semana. Según AccuWeather, el evento tendrá varias fases y no será un episodio aislado. El impacto más fuerte se espera entre miércoles y viernes, cuando las tormentas ganen intensidad y se expandan hacia más zonas. Llegando al fin de semana, el frente se desplazará hacia el este y noreste, dejando lluvias persistentes y acumulados significativos que podrían derivar en inundaciones. Las áreas con mayor riesgo incluyen: En estas zonas se prevén ráfagas de viento muy intensas con el potencial de superar los 100 km/h, intensa caída de granizo y tormentas eléctricas severas. También existe la posibilidad de tornados aislados, especialmente en las Llanuras y el valle del Mississippi, donde las condiciones son más inestables. Para el fin de semana, el sistema se reorganiza y se desplaza hacia el noreste, manteniendo un escenario de inestabilidad. Aunque algunas regiones verán una leve mejora, otras seguirán bajo condiciones adversas. El mayor riesgo pasará a ser la persistencia de lluvias intensas, que podría provocar inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales, especialmente en áreas donde el suelo ya esté saturado. En paralelo, el patrón atmosférico indica que este evento forma parte de una racha activa de tormentas primaverales en Estados Unidos, por lo que podrían registrarse nuevos episodios severos en los próximos días.