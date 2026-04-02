Un potente sistema de tormentas comenzara a impactar hoy en amplias zonas de Estados Unidos y podría provocar hasta 72 horas de clima severo, con lluvias intensas, granizo dañino y ráfagas de viento capaces de superar los 100 kilómetros por hora. El fenómeno avanzará desde el centro del país hacia los Grandes Lagos y la costa este durante el fin de semana de Pascua, generando múltiples rondas de tormentas encendiendo las alarmas por posibles inundaciones localizadas. Durante la tarde y noche de hoy jueves se pronostica que las tormentas se intensifiquen y afecten zonas como Expertos de AccuWeather señalan que estas tormentas podrían traer vientos muy fuertes y granizo severo, por lo que es posible que haya interrupciones en varios servicios clave, como el transporte. Además, se advirtió sobre la posibilidad de que existan algunos tornados especialmente desde el sureste e Iowa hasta el norte de Indiana y el suroeste de Michigan. El viernes, este sistema se reforzará y las tormentas serán más frecuentes desde Texas hasta el sureste de Wisconsin, así como también en partes de Illinois, Indiana y Ohio. Durante este día la principal tormenta avanzará hacia la región de los Grandes Lagos y generará una extensa línea de tormentas asociadas a un frente frío. Este sistema podría extenderse por más de 2,000 kilómetros desde el noreste de Texas hasta el oeste del estado de Nueva York. Aunque las tormentas podrían debilitarse durante la noche, hay alerta por precipitaciones intensas y actividad eléctrica. Finalmente, para el domingo el frente frío alcanzará el corredor del Atlántico y, si bien expertos indican que en esta región las tormentas serán menos severas, la posibilidad de ráfagas de viento fuertes, granizo y lluvias intensas no desvanece.