Una nueva disposición estatal en Texas puso en marcha una serie de medidas que modifican la relación entre inquilinos y propietarios. La Ley de Alquileres SB 38 acelerará los procesos judiciales de desalojo y permitirá que ciertos residentes deban abandonar las propiedades en tiempos mucho más cortos.

La medida fue impulsada por legisladores texanos con el argumento de agilizar los procedimientos judiciales y reforzar los derechos de los propietarios. Sin embargo, organizaciones de defensa de inquilinos advirtieron que los cambios podrían reducir tiempos de defensa y acelerar expulsiones residenciales.

¿Qué cambió con la nueva Ley de Alquileres en Texas?

La normativa SB 38 establece nuevos plazos judiciales para tramitar demandas de desalojo. A partir de la entrada en vigencia de la ley, las audiencias deberán realizarse mucho más rápido que bajo el sistema anterior.

Además, los propietarios tendrán mayores facilidades para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente o iniciar procesos contra personas que acumulen incumplimientos de pago. La ley también acelera apelaciones y órdenes judiciales relacionadas con la restitución de propiedades.

Una nueva ley estatal en Texas que entró en marcha en enero modifica la relación entre inquilinos y propietarios. Foto: Shutterstock

Las autoridades texanas sostienen que la medida busca evitar demoras excesivas y combatir el crecimiento de ocupaciones ilegales conocidas como “squatters” .

Qué inquilinos podrían enfrentar desalojos más rápidos

La nueva legislación impactará principalmente sobre personas con alquileres impagos y ocupantes que permanezcan en propiedades sin autorización legal. En esos casos, la Justicia podrá resolver expedientes en períodos más cortos.

Entre las principales modificaciones aparecen las siguientes:

Audiencias de desalojo aceleradas.

Menores tiempos de apelación.

Procesos más rápidos para recuperar viviendas.

Nuevas reglas contra ocupantes ilegales.

Cambios en pagos judiciales durante apelaciones.

A pesar de los cambios, la ley no elimina completamente la intervención judicial. Los propietarios todavía deberán presentar demandas formales para concretar desalojos legales en Texas.

Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas reglas

La ley SB 38 ya fue firmada oficialmente por el Gobierno de Texas, pero la mayor parte de sus cambios comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Las nuevas disposiciones afectarán únicamente a los casos de desalojo iniciados después de esa fecha. Hasta entonces, los procesos continuarán funcionando bajo las reglas anteriores establecidas por la legislación estatal.