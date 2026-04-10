Una nueva disposición estatal en Tennessee puso en marcha una serie de medidas que interfieren en la vigencia de la licencia de conducir de los ciudadanos que no cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Estas normativas pueden derivar en la cancelación, invalidez o suspensión de licencias de conducir, incluso si fueron emitidas en otros estados. Ya son varias las autoridades estatales que comenzaron a implementar legislaciones que restringen o dificultan los accesos o permisos de conducir a extranjeros sin presencia legal en el país. El Departamento de Vehículos Motorizados de Tennessee, al igual que en otros estados, puso en marcha una serie de medidas que buscan reducir la cantidad de conductores comerciales sin estatus legal. Desde el 1 de enero de 2026, Tennessee implementó una de las medidas más estrictas: Es importante destacar que las restricciones no se limitan únicamente a las licencias comerciales, sino que los conductores no comerciales también pueden percibir mayores controles respecto a su estatus. De acuerdo con la información estatal, las consecuencias para los conductores alcanzados por esta ley pueden ser severas: Actualmente, hay múltiples estados que otorgan este documento a indocumentados, pero es importante recordar que solo pueden conducir dentro de dichas jurisdicciones. Es decir, su carnet no será válido en otros puntos del país.