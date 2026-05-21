El aeropuerto Logan de Boston inaugura el 1° de junio un programa piloto que elimina la fila del TSA dentro del aeropuerto: los pasajeros harán el control de seguridad en Framingham, a 40 kilómetros del aeropuerto, y llegarán en autobús directo a su puerta de embarque. La Massachusetts Port Authority (Massport) presentó la iniciativa como la primera de su tipo en el país.

El sistema se activa desde una terminal remota ubicada junto a la parada del Logan Express en Framingham. Allí, los viajeros facturan su equipaje, pasan por el control del TSA y abordan un autobús seguro que los deposita dentro del área restringida del aeropuerto, ya del lado de la seguridad. El piloto correrá hasta el 31 de agosto.

¿Cómo funciona el nuevo sistema para pasar el control del TSA antes de llegar al aeropuerto Logan?

Durante la fase piloto, el servicio está disponible solo para pasajeros de Delta Air Lines y JetBlue en vuelos que despegan entre las 5:30 a.m. y las 4:00 p.m . Massport confirmó que planea incorporar más aerolíneas en el futuro.

Paso a paso en la terminal remota de Framingham

1- El pasajero llega a Framingham al menos 30 minutos antes del horario del autobús asignado (aproximadamente 2,5 horas antes del vuelo).

2- Factura su equipaje y obtiene su tarjeta de embarque.

3- Pasa por el control completo del TSA en la terminal remota.

4- Aborda el autobús seguro hacia Logan.

5- Llega al aeropuerto dentro del área ya habilitada, a pasos de su puerta de embarque.

El estacionamiento en Framingham tiene 400 lugares disponibles a u$s 7 por día.

El servicio está disponible solo para pasajeros de Delta Air Lines y JetBlue en vuelos que despegan entre las 5:30 a.m. y las 4:00 p.m. Vecteezy

¿Cuánto cuesta y cómo reservar el servicio para volar desde Logan sin hacer fila en el aeropuerto?

El trayecto de ida desde Framingham al aeropuerto Logan cuesta u$s 9. El regreso se realiza a través del servicio habitual de Logan Express desde la terminal del aeropuerto. Las reservas se abren en el sitio oficial de Massport.

Para usar el servicio, hay dos condiciones clave: la reserva debe hacerse con un mínimo de 90 minutos de anticipación respecto al vuelo y con un máximo de 90 días . Massport advirtió que los cupos son limitados y recomendó reservar con anticipación dado que es un piloto en marcha.

El programa insumirá una inversión de u$s 2,5 millones por parte de la autoridad portuaria, que evaluará sus resultados antes de decidir si lo expande a otras ubicaciones del sistema Logan Express.