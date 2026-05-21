En esta noticia
- El DPS prohíbe la licencia de conducir a todas los ciudadanos y extranjeros que hayan demorado este trámite con su documento
- Documentos necesarios para tramitar la licencia de conducir en Texas por primera vez: información importante a tener en cuenta
- Paso a paso para solicitar una licencia de conducir en Texas
El Department of Public Safety (DPS) de Texas informa a los residentes que deseen gestionar la licencia de conducir estatal por primera vez cuáles son los requisitos obligatorios con los que deben cumplir.
En primer lugar, se deben presentar los papeles y documentación necesarios para cumplir con las condiciones de presentación. Si esto no sucede, las autoridades podrán negar la tramitación de la licencia hasta que se presenten los ítems exigidos.
El DPS prohíbe la licencia de conducir a todas los ciudadanos y extranjeros que hayan demorado este trámite con su documento
Previo a iniciar el trámite es necesario verificar la lista oficial de documentación para asegurarte de que todos se encuentran dentro de su periodo de vigencia.
Caso contrario, quienes presenten papeles que estén vencidos y sin validez porque retrasaron el trámite de renovación no podrán continuar con la gestión hasta no presentar documentación vigente.
Documentos necesarios para tramitar la licencia de conducir en Texas por primera vez: información importante a tener en cuenta
Para llevar a cabo este trámite se deberán presentar:
- Prueba de ciudadanía o estancia legal en los EE. UU.
- Prueba de que es residente de Texas
- Un número y una tarjeta de Seguro Social
- Registro de vehículos en Texas
- Comprobante de seguro de automóvil
Adicionalmente, se exige que estas personas presenten papeles adicionales:
- Nuevos residentes
- Conductores adolescentes
- Visitantes temporales y estudiantes extranjeros
- Motociclistas
- Veteranos militares estadounidenses
Paso a paso para solicitar una licencia de conducir en Texas
El paso a paso para tramitar una licencia de conducir en Texas:
- Presentar una solicitud de licencia de conducir y la documentación necesaria
- Programar una cita en una oficina de licencias de conducir
- Pagar la tarifa de solicitud de la licencia de conducir
- Brindar las huellas del pulgar para una verificación de antecedentes penales
- Solicitar que le tomen una foto
- Pasar un examen de la vista
- Completar y aprobar pruebas de conocimiento y conducción del proveedor del estado o un proveedor externo certificado