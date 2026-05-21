Las autoridades podrán negar la tramitación de la licencia si no se presenta la documentación necesaria.

El Department of Public Safety (DPS) de Texas informa a los residentes que deseen gestionar la licencia de conducir estatal por primera vez cuáles son los requisitos obligatorios con los que deben cumplir.

En primer lugar, se deben presentar los papeles y documentación necesarios para cumplir con las condiciones de presentación. Si esto no sucede, las autoridades podrán negar la tramitación de la licencia hasta que se presenten los ítems exigidos.

El Department of Public Safety (DPS) de Texas informa a los residentes que deseen gestionar la licencia de conducir estatal por primera vez cuáles son los requisitos obligatorios con los que deben cumplir.

El DPS prohíbe la licencia de conducir a todas los ciudadanos y extranjeros que hayan demorado este trámite con su documento

Previo a iniciar el trámite es necesario verificar la lista oficial de documentación para asegurarte de que todos se encuentran dentro de su periodo de vigencia.

Caso contrario, quienes presenten papeles que estén vencidos y sin validez porque retrasaron el trámite de renovación no podrán continuar con la gestión hasta no presentar documentación vigente.

Documentos necesarios para tramitar la licencia de conducir en Texas por primera vez: información importante a tener en cuenta

Para llevar a cabo este trámite se deberán presentar:

Prueba de ciudadaní a o estancia legal en los EE. UU.

Prueba de que es residente de Texas

Un número y una tarjeta de Seguro Social

Registro de vehículos en Texas

Comprobante de seguro de automóvil

Adicionalmente, se exige que estas personas presenten papeles adicionales:

Nuevos residentes

Conductores adolescentes

Visitantes temporales y estudiantes extranjeros

Motociclistas

Veteranos militares estadounidenses

Paso a paso para solicitar una licencia de conducir en Texas

El paso a paso para tramitar una licencia de conducir en Texas: