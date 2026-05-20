El Department of Motor Vehicles (DMV) de Texas dio a conocer sobre un requisito excluyente a la hora de registrar vehículos dentro del territorio.

El Department of Motor Vehicles (DMV) de Texas dio a conocer sobre un requisito excluyente a la hora de registrar vehículos dentro del territorio, que entró en vigencia a partir del 5 de marzo del 2026.

A partir de esa fecha, para poder registrar un vehículo se deberá cumplir con la conocida como “ID Rule”. En este marco, el DMV estatal exige que se presente una identificación con foto que haya sido emitida por el gobierno, algo que excluye a una cantidad considerable de personas.

Para poder registrar un vehículo se deberá cumplir con la conocida como “ID Rule” Imagen ilustrativa ChatGPT

El DMV en Texas prohibirá el registro de vehículos: ¿Quiénes ya no podrán realizar este trámite?

Texas se suma a la ola de medidas anti migrantes que tienen lugar en Estados Unidos al añadir una capa de verificación migratoria al trámite de registro vehicular. Desde que esta medida entró en vigencia, todas las personas que quieran realizar esta gestión deberán presentar una identificación que acredite un estatus migratorio legal y sin irregularidades.

En este sentido, para ser considerados válidos no deben estar vencidos y tienen que poder tener otros papeles de respaldo migratorio que sostengan la documentación. Si no se cumple con esta condición no se podrá registrar un vehículo en Texas.

Tramite el registro de un vehículo en Texas: cómo hacer y qué documentación presentar si soy extranjero

Todos los extranjeros que deseen registrar un vehículo dentro de Texas deberán acreditar su identidad y estatus migratorio con la presentación de estos documentos ante la oficina del DMV correspondiente:

Licencia o identificación estatal compatible con REAL ID

Pasaporte estadounidense vigente

Pasaporte extranjero + documentación migratoria válida (visa, I-94, residencia)

Green Card u otros documentos federales vigentes

El argumento del gobierno: ¿Cómo se sostiene esta medida?

La medida que está ejecutando el DMV de Texas se da en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias dentro de los Estados Unidos. En este sentido, el argumento es impedir que inmigrantes indocumentados registren vehículos dentro del territorio texano, según el representante estatal Brian Harrison.

Según lo que sostiene Harrison, la medida apunta a promover la seguridad vial y reducir el impacto en las primas del seguro . No obstante, el alcance podría ser más amplio de lo que se espera.

Podría no solo afectar a personas con un estado migratorio irregular, sino también a ciudadanos que tengan sus documentos vencidos, en un contexto en el que se reportaron varias demoras en los procesos de renovación.