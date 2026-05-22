En la sesión de apertura de este viernes, 22 de mayo de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.13% en relación con el día anterior.

La cotización del euro evolucionó al alza: 13.95% en la última semana y 125.79% en el último año.

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Conocé la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 4.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 6.31%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado.

En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea.

Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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