En la apertura de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.26%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco cayó -1.97%, pero en el último año acumuló un avance de 173.53%, mostrando una clara tendencia alcista pese al retroceso reciente.

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Conocé la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Quetzal guatemalteco fue de 19.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 19.85%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local.

Sin embargo, la estabilidad económica y los factores externos pueden influir en esta tendencia a largo plazo. Es crucial monitorear el desempeño del Quetzal para anticipar posibles cambios en su valor.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA