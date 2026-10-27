Su uso correcto también permite controlar los olores que dejan algunos alimentos.

La heladera es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar. Por eso, suele ensuciarse con facilidad. Ante esta situación, el aparato requiere de una limpieza periódica, con el fin de evitar la acumulación de alimentos en mal estado y el aumento de olores feos.

Para quienes quieren evitar los productos comerciales y buscan soluciones más naturales y al alcance, basta con poner el bicarbonato de sodio en un recipiente en el interior del electrodoméstico . Con este truco casero, recomendado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), podrás mantener el refrigerador con un aroma fresco.

Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en el interior de la heladera

Poner bicarbonato de sodio en el interior de la heladera sirve para mantener el espacio con un aroma fresco, además de ayudar a eliminar los malos olores.

Este producto puede contribuir a neutralizar algunos compuestos responsables de esos aromas, sin necesidad de recurrir a ambientadores perfumados.

USDA.gov aconseja no usar disolventes, abrasivos ni cualquier limpiador que pueda dejar un “sabor químico” en los alimentos o hasta en los cubitos de hielo, como asegura el organismo. Tampoco conviene acudir a ellos ya que pueden dañar el acabado interior del refrigerador.

Si el olor persiste después de retirar los alimentos dañados y lavar las superficies, revisa los cajones, las juntas de las puertas y las zonas donde puedan acumularse líquidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo poner bicarbonato de sodio en el interior de la heladera

USDA.gov aconseja seguir el siguiente procedimiento, que no requiere mezclar el producto con otros ingredientes :