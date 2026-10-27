Las señales de tránsito cobran suma importancia para quienes circulan por las carreteras, pues anticipan a los conductores situaciones importantes, brindándoles tiempo extra a reaccionar para resguardar su seguridad y la de otros.

Específicamente, la señal del rombo naranja con una persona adentro sosteniendo un cuadrado es utilizada en Estados Unidos cuando el vehículo se encuentra próximo a llegar a una zona de obras y es oficialmente reconocida en el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) del Departamento de Transporte como W20-7.

Ver un rombo naranja con una persona adentro sosteniendo un cuadrado: qué hacer al toparse con esta señal

Esta señal de tránsito, también conocida como “Road Construction Ahead” anticipa a todos los conductores que se acercan a una zona de obras que más adelante en el camino se toparán con una persona destinada a dirigir la conducción.

Quienes circulan deben obedecer las nuevas indicaciones que otorgue el personal autorizado para manejar el tránsito.

Esta señal anticipa que el tránsito será dirigido más adelante. ChatGPT | El cronista USA

Es importante considerar que, de acuerdo con lo detallado por las autoridades, la señal suele acompañarse con la W16-2P que indica la distancia exacta a la que se ubicará el personal destinado a redirigir la circulación.

Información importante sobre esta señal de tránsito y otras similares

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York explica que las señales de tránsito de color naranja con símbolos negros dentro son las utilizadas cerca de las zonas de trabajo para señalizar diversas situaciones relacionadas con la obra que afecten a los conductores, entre ellas, la señalización futura de la circulación vehicular.