La Corte Suprema de Estados Unidos permitió la aplicación de una política federal que, en la práctica, prohíbe todos los pasaportes con marcadores de género distintos al sexo asignado al nacer. A partir de ahora, estas personas no podrán hacer el trámite para actualizar su documento si el cambio no coincide con ese dato original. La decisión habilita al Departamento de Estado a exigir que los nuevos pasaportes reflejen únicamente el sexo asignado al nacer, en línea con una orden ejecutiva que reconoce solo dos categorías: masculino y femenino, consideradas fijas desde el nacimiento. El cambio impacta directamente en solicitudes en curso y futuros pedidos de actualización. Con esta medida, quedan bloqueados los siguientes trámites: Desde 2022, el Departamento de Estado permitía optar por un marcador “X” para personas no binarias. Además, desde 2010 aceptaba cambios de género con constancia de tratamiento clínico adecuado, sin exigir cirugía. Ese esquema queda ahora suspendido bajo la nueva política avalada por la Corte. Las personas que deseen renovar su pasaporte deben verificar que el marcador de sexo coincida con el registrado al nacer. Si presentan documentación con una identidad de género distinta, el trámite podría no ser procesado bajo las nuevas reglas. Organizaciones de derechos civiles advierten que portar un pasaporte que no refleje la identidad de género puede generar inconvenientes en viajes internacionales, especialmente si no coincide con otros documentos oficiales. Por eso, recomiendan revisar el estado de la solicitud y consultar directamente con el Departamento de Estado antes de iniciar cualquier gestión.