Estados Unidos habilitó durante toda la semana un beneficio especial para tramitar el pasaporte a través de una página oficial que concentra jornadas presenciales con atención extendida. La medida apunta a facilitar el acceso al documento con horarios nocturnos, fines de semana y sedes alternativas, reduciendo tiempos de espera. La iniciativa es coordinada por el Departamento de Estado junto con oficinas locales como correos, tribunales y bibliotecas públicas. Desde el sitio oficial se puede consultar el cronograma completo de eventos y verificar qué sedes atienden sin turno previo. El beneficio alcanza a ciudadanos y extranjeros naturalizados que deban realizar el trámite en persona, especialmente primeros solicitantes y menores de edad. Estas ferias aceptan solicitudes presenciales y concentran en una sola visita la verificación de identidad y documentación. Para aprovechar el beneficio de esta página durante toda la semana, es clave revisar el listado de ferias especiales de aceptación de pasaportes y confirmar si el evento requiere o no turno previo. Las jornadas se realizan por la tarde, noche y fines de semana en distintas ciudades. Si no hay un evento compatible, la misma página permite buscar centros de aceptación abiertos fuera del horario regular, una opción clave para quienes trabajan o no pueden asistir en días hábiles.