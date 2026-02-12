El pasaporte de Estados Unidos es un documento clave para millones de ciudadanos que viajan por turismo, salud, trabajo o razones familiares. Sin embargo, no todos pueden renovarlo automáticamente. En ciertos casos, la normativa obliga a iniciar el trámite desde cero, una situación que suele generar confusión y demoras justo cuando aparece la necesidad de viajar. El Departamento de Estado (DOE) recuerda que existen dos caminos posibles: solicitar el pasaporte por primera vez o renovarlo cuando está próximo a vencer. En ambos escenarios, el tiempo es un factor determinante. Durante 2025, el trámite regular demoró entre cuatro y seis semanas, mientras que el servicio exprés, con costo adicional, redujo los plazos a dos a cuatro semanas, siempre sujeto a la demanda. Uno de los puntos menos conocidos del sistema es que no todos los pasaportes son renovables. El DOE es claro: los menores de 16 años no pueden renovar su documento bajo ninguna circunstancia. Según la normativa oficial, los pasaportes emitidos a niños y niñas tienen una validez de cinco años y, una vez vencidos o próximos a vencer, deben tramitarse como si fueran nuevos. Esto implica más documentación, presencia obligatoria de los padres y una evaluación completa del caso. Además de la edad, existen otras situaciones en las que la renovación del pasaporte estadounidense está prohibida. Entre ellas se incluyen los documentos emitidos hace más de 15 años, aquellos que presentan daños severos, los que no reflejan el nombre actual del titular sin respaldo legal y los pasaportes perdidos o denunciados por robo. Cuando se trata de menores, el proceso es más estricto. El trámite debe realizarse de manera presencial y exige cumplir con una serie de requisitos obligatorios, entre los que se destacan: La ciudadanía estadounidense puede acreditarse mediante un acta de nacimiento certificada, un reporte consular de nacimiento en el extranjero, un certificado de naturalización o un certificado de ciudadanía. Además, los padres deben presentar identificación válida y asegurarse de que el documento del menor refleje claramente el parentesco. El escenario cambia para los menores de 16 y 17 años, quienes pueden acceder a un pasaporte con validez de diez años, similar al de los adultos. En estos casos, el trámite sigue siendo presencial, pero los requisitos se flexibilizan levemente. Quienes tengan 17 años y ya cuenten con un pasaporte emitido después de haber cumplido los 16 deberán presentar, además del Formulario DS-11, el Formulario DS-82, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el DOE.