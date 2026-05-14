Las autoridades migratorias de Estados Unidos tienen el derecho de rechazar o invalidar pasaportes extranjeros, incluyendo los emitidos a ciudadanos colombianos, si dichos documentos no cumplen con los estándares establecidos. Esta circunstancia puede presentarse en caso de que se detecten daños visibles, alteraciones o cualquier indicio de manipulación, impidiendo que el pasaporte sea considerado como una identificación válida para el ingreso al país. En un marco de incremento del flujo de viajeros, especialmente en temporadas de notable afluencia turística, se observan más consultas por parte de colombianos que desean informarse sobre qué tipo de deterioros que podrían generar problemas en los procesos migratorios. Del mismo modo, surge la necesidad de conocer qué procedimientos seguir cuando el pasaporte presenta rasgaduras, manchas, dobleces contundentes u otros defectos físicos que podrían resultar en su rechazo durante los controles en las fronteras. Existen diversas condiciones físicas o modificaciones que pueden resultar en la invalidación del pasaporte, entre ellas: El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que un pasaporte pierde validez para viajar cuando presenta deterioros que afectan su autenticidad o dificultan la lectura de los datos personales. En tales circunstancias, los agentes migratorios están facultados para no aceptar el documento durante los controles de ingreso. Las autoridades de Estados Unidos señalan que ciertos signos de desgaste habitual no invalidan la validez del pasaporte ni hacen necesario su sustitución inmediata. Entre estos se incluyen: Es imperativo seguir la recomendación oficial de no viajar con un documento deteriorado. En caso de que el pasaporte presente daños, se deberá solicitar uno nuevo, presentando lo siguiente: